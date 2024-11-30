الرياضة - 04:30 - أبرزها أرسنال ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 04:30 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 30 - 11 - 2024 عدة مباريات فى مختلف المسابقات بالملاعب العالم، يتصدر كلاسيكو ألمانيا الذى يجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى أرسنال مع وست هام في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة مع لاس بالماس في الليجا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × ليستر سيتي - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 2

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد - الخامسة مساء

نوتينجهام فورست × إيبسويتش تاون - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 1

وولفرهامبتون × بورنموث - الخامسة مساء

وست هام يونايتد × أرسنال - السابعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس - الثالثة عصرا - على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس - الخامسة والربع مساء

إسبانيول × سيلتا فيجو - السابعة والنصف مساء

بلد الوليد × أتلتيكو مدريد - العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × مونزا - الرابعة مساء

ميلان × إمبولى - السابعة مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × فينيزيا - العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × شتوتجارت - الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج × بوخوم - الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × باير ليفركوزن - الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فولفسبورج - الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ - الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ - السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × سانت إيتيان - السادسة مساء

ستاد بريست × ستراسبورج - الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × نانت - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد × التعاون - الثالثة والنصف عصرا

الاتفاق × الاتحاد - الرابعة والنصف مساء

الشباب × الهلال - السابعة مساء - على قناة SSC HD

موعد نهائي كأس ليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو × بوتافوجو - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 4