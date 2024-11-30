ماذا يعني أذون وسندات الخزانة وكيفية الاستثمار فيهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:45 صباحاً - يتساءل العديد من العملاء عن الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وماهيتها وطريقة شرائها، وكل ما يخص المدد المخصصة لها.

وأذون الخزانة أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

ويتم الشراء خصمًا من حساب جاري، توفير، يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة البنوك الاستثمارية بالفرع من البنك.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

سندات الخزانة

أما سندات الخزانة هي أوراق مالية طويلة الأجل تكون إما إصدارات صفرية الكوبون أو دورية العائد ذات أسعار ثابتة او متغيرة، وتدفع قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.

مواعيد سندات الخزانة

وآجال الاستحقاق بالنسبة لسندات القسيمة الثابتة هي سنتين، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، بينما لجلسات سندات الخزانة صفرية الكوبون، فإن مدة الاستحقاق هي سنة ونصف ومدد أخرى.

عائد سندات الخزانة

وتدفع سندات الخزانة حاليًّا العائد سنويًّا أو نصف سنويًّا في حالة السندات ذات العائد الثابت، أو في تاريخ الاستحقاق في حالة السندات صفرية الكوبون

البنك المركزي المصري، أكد البنك المركزي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية، الاخير، بتثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، موضحا أنه بعد هذا القرار يكون البنك قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي بعد أن رفعها 8% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أسباب تثبيت الفائدة

على الصعيد العالمي، قال البنك المركزي إن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأضاف بيان البنك المركزي: بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

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