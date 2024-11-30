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أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية - أخبار كلمتك

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أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية - أخبار كلمتك

أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - يُعتبر أحمد سيد زيزو، نجم نادى الزمالك، واحدًا من أبرز اللاعبين فى الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يثبت نفسه كركيزة أساسية فى الفريق بفضل مستواه الفني العالي وإسهاماته الحاسمة فى تحقيق البطولات مع الأبيض.

ومع اقتراب انتهاء عقده مع نادى الزمالك وتحديدًا بنهاية الموسم الجارى ازدادت التساؤلات حول مستقبله، خاصة فى ظل العروض المغرية التى تلقاها من أندية أخرى خلال الفترة الماضية.

تجديد عقد زيزو يمثل خطوة هامة لإدارة الزمالك، ليس فقط للحفاظ على استقرار الفريق، ولكن أيضًا لإرسال رسالة واضحة بأن النادى يحرص على الاحتفاظ بنجومه وبناء فريق قوى قادر على المنافسة.

والحديث عن تجديد عقده يعكس مدى تقدير النادى لجهوده ورغبته فى تعزيز مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية فى القارة الإفريقية.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن حسين لبيب رئيس النادى يتولى ملف تجديد عقد زيزو بمفرده دون تدخل أى من أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أن حسين لبيب يعلم مدى أهمية ملف تجديد عقد زيزو خاصة أن رحيل اللاعب سيكون بمثابة شرخ كبير فى العلاقة بين الإدارة والجماهير.

وأشار إلى أن حسين لبيب سيعقد جلسة مع زيزو ووالده من أجل حسم تجديد عقد اللاعب وسيعرض راتبًا سنويًا ضخمًا على اللاعب.

وقال إن حسين لبيب تلقى وعدًا من ممدوح عباس بدفع أكثر من 50% من قيمة راتب زيزو الجديد مع الزمالك.

وتابع: ممدوح عباس تحدث مع حسين لبيب وأخبره بأن طلبات زيزو أوامر لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وألمح إلى أن الزمالك لم يتلق عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع زيزو فى يناير المقبل وشراء الـ6 أشهر المتبقية فى عقده.

ومن ناحية أحمد سيد زيزو فإن اللاعب يرغب فى الاستمرار داخل جدران ميت عقبة لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع الزمالك.

وأضاف أن زيزو سعيد للغاية بوضع اسمه كأسطورة من أساطير نادى الزمالك ولذلك يريد أن يستمر لأطول فترة ممكنة ولكن مع تقديره ماديا.

وأشار إلى أن تجديد عقد زيزو يختلف عن المرات السابقة خاصة أن طلباته مادية فقط على عكس السابق حينما طلب تدعيم الفريق بصفقات مميزة وهو ما حدث خلال الميركاتو الصيفى والشتوى الماضيين.

وكشف والد زيزو فى تصريحات خاصة لكلمتك حقيقة طلب 100 مليون جنيه لتجديد عقد نجله فى الزمالك.

وقال والد زيزو إنه لم يطلب هذا الرقم تماما من إدارة الزمالك وأن هناك جلسة ستجمعه بحسين لبيب خلال الأيام القادمة من أجل تجديد تعاقد زيزو.

وأشار إلى رغبة زيزو التجديد لنادى الزمالك من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية والبطولات مع الفريق خاصة أنه أصبح أحد كباتن الفريق.

وقال إن زيزو لن يلعب فى مصر إلا لنادى الزمالك والأمر مغلق تماما من ناحية انتقاله لأحد أندية الدورى الممتاز حتى إذا كان الأهلى أو بيراميدز.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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