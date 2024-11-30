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درجات الحرارة اليوم السبت 30-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة اليوم السبت 30-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 30-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:23 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 11   والعظمى 21

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 14

بورسعيد: الصغرى 15 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى  23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 22

أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج: الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر: الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 24

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.6 متر.


خريطة سقوط الأمطار المتوسطة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة اليوم.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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