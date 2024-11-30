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الرياضة - 07:03 - الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:03 - الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:03 - الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 07:03 صباحاً - قالت ثلاثة مصادر بالجيش السوري لرويترز، إن الجيش أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر "انسحاب آمن" من الأحياء التي اجتاحها مسلحون من فصائل عديدة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة أغلقت المدينة فعليا بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.

وأعلنت الفصائل المسلحة في وقت مبكر من اليوم السبت، أنها وصلت إلى قلعة حلب وسط المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر السبت، بأن نصف مدينة حلب في شمال سوريا، بات تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة القوات الحكومية شمال سوريا وشمال غربها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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