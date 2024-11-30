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القوات العراقية تعزز تواجدها على حدود ‎سوريا - أخبار كلمتك

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القوات العراقية تعزز تواجدها على حدود ‎سوريا - أخبار كلمتك

القوات العراقية تعزز تواجدها على حدود ‎سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:40 صباحاً -  أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن قوات حرس الحدود العراقية عززت تواجدها على الحدود مع ‎سوريا.

تأمين حدود العراق  مع سوريا  

 وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، اليوم السبت، أن حدود العراق المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.

وأشار "السعيدي" إلى أنه تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية، معزَزةً بوحدات من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

تحصينات كبيرة على الحدود العراقية السورية

 وقال: "إجراءاتنا الأمنية وتحصيناتنا الكبيرة التي تم إنشاؤها على الحدود العراقية السورية، وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود، هي السد المنيع لكل من أراد سوءًا بهذا البلد، وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم".

 

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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