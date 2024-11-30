القوات العراقية تعزز تواجدها على حدود ‎سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:40 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن قوات حرس الحدود العراقية عززت تواجدها على الحدود مع ‎سوريا.

تأمين حدود العراق مع سوريا

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، اليوم السبت، أن حدود العراق المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.

وأشار "السعيدي" إلى أنه تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية، معزَزةً بوحدات من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

تحصينات كبيرة على الحدود العراقية السورية

وقال: "إجراءاتنا الأمنية وتحصيناتنا الكبيرة التي تم إنشاؤها على الحدود العراقية السورية، وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود، هي السد المنيع لكل من أراد سوءًا بهذا البلد، وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم".

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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