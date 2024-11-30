الرياضة - 08:56 - الحق احجز.. آخر موعد لحجز كراسات الشروط «شقق لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - «شقق لكل المصريين 5.. تصدرت محركات البحث في الفترة الأخيرة الكثير من الأسئلة عن آخر ميعاد لشراء كراسات الشروط وحجز «شقق لكل المصريين 5 لمتوسطي ومحدودي الدخل، وما هي حقيقة توقف خدمة البريد لحجز كراسات الشروط؟

وتنشر كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ آخر ميعاد لحجز كراسات الشروط «شقق لكل المصريين 5، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي «شقق لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط يجب على المتقدم للحجز الالتزام بها للحصول على وحدته السكنية وهي كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا ومتوسطي الدخل 12% سنويا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عاما وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

حقيقة وقف مكاتب البريد لبيع كراسات الشروط

أكدت هيئة البريد وقف بيع كراسات الشروط لحجز شقق متوسطي ومحدودي الدخل «شقق لكل المصريين 5 وذلك خلال يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 و يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 ويوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024.

وأوضحت أن سبب وقف البيع لكراسات الشروط لتسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 وأكدت على أن هناك مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد وذلك حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.