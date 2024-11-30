اليوم.. سداد تكاليف قرعة الحج 2025 «خطوات وأماكن الدفع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - قرعة الحج 2025.. أعلنت وزارة الداخلية موعد سداد تكاليف قرعة الحج 2025 للفائزين بحج القرعة لعام 1446هـ/ 2025، وذلك في إطار مواصلة خدمات الوزارة لتيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

موعد سداد تكاليف قرعة الحج 2025

ويبدأ سداد تكاليف حج القرعة 2025 بكافة فروع البنوك الوطنية «الأهلي - مصر - القاهرة»، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 ومن المقرر أن يستمر السداد حتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.

سعر حج القرعة 2025

حددت وزارة الداخلية سعر حج القرعة 2025 بمبلغ وقدره 220 ألف و300 جنيه فقط، وذلك بدون تذكرة السفر بالطائرة، ويتم السداد لكل فائز على حدة فيما عدا حالات كبار السن، وذوى الهمم ومُرافـقيهم الوجوبين، يكون السداد لهم معا.

طريقة سداد تكاليف قرعة الحج 2025

يمكن سداد تكاليف قرعة الحج 2025 بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية.

وشددت وزارة الداخلية على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

شروط حج القرعة 2025

- الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة مـن وسائل التصوير.

- تفادي الخروج والتحرك في درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

- يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية المُقررة الواجب إتباعها.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10.000 دولار أمريكي.. عشرة آلاف دولار أمريكي فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر «منى» إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي مع عدم الافتراش بالطرق ويحذر على الحاج -التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.