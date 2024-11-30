الرياضة - 09:13 - انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 49.54 للشراء و49.64 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.54 للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 49.69 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 49.54 للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.65 جنيه 49.55 جنيه