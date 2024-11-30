الرياضة - 12:17 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 12:17 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في محافظات مصر المختلفة بداية تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في الأسواق بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في محافظات مصر المختلفة نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 2024 نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق إلى 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم نحو 2024 نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب فسجل اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 2650.3 جنيه للبيع، و2650.03 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3860.5 جنيه 3844.75 جنيه عيار 21 3685 جنيهًا 3670 جنيهًا عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29360 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2652.7 دولار 2652.43 دولار

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