الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

لم يحدث في التاريخ، الفيفا يزف بشرى بشأن تقييم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

لم يحدث في التاريخ، الفيفا يزف بشرى بشأن تقييم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

أمير المصري يكشف لـ كلمتك موعد عرض فيلمه مع سيلفستر ستالون - أخبار كلمتك

أمير المصري يكشف لـ كلمتك موعد عرض فيلمه مع سيلفستر ستالون - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

السلطات السورية تغلق مطار حلب وتلغي جميع الرحلات - أخبار كلمتك

السلطات السورية تغلق مطار حلب وتلغي جميع الرحلات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الثور: كن حذرًا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الثور: كن حذرًا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

البعوض يغزو عدن بصورة مخيفة - أخبار كلمتك

البعوض يغزو عدن بصورة مخيفة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - تعادل ساوثهامبتون مع مضيفه برايتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم /الجمعة/، على ملعب فالمر، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم برايتون في الدقيقة (29) عن طريق كاورو ميتوما، وعدّل فلين داونز النتيجة لساوثهامبتون في الدقيقة (59).

ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد ساوثهامبتون 5 نقاط في المركز الأخير.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق