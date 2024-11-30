الرياضة - 01:45 - ساوثهامبتون و برايتون يتعادلان "1-1" في الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - تعادل ساوثهامبتون مع مضيفه برايتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم /الجمعة/، على ملعب فالمر، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم برايتون في الدقيقة (29) عن طريق كاورو ميتوما، وعدّل فلين داونز النتيجة لساوثهامبتون في الدقيقة (59).

ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد ساوثهامبتون 5 نقاط في المركز الأخير.