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شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر - أخبار كلمتك

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شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر - أخبار كلمتك

شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن شيكابالا لاعب الزمالك نجم لا يختلف أحد على نجوميته.

 

وقال شوبير خلال استضافته لبرنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس: "شيكابالا محبوب ونجم كبير لكنه لم يعط كل ما لديه في الملاعب".

وتابع: "محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل ومصطفي شوبير فما زلت منتظر منه الكثير لأنه ما زال في مقتبل حياته".

وحول شائعة أن حسام غالي السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ قال: “والله ما أعرف إيه سبب رحيل سيد عبد الحفيظ وما حبتش أعرف لأني بحبهم سيد وغالي وسيد من أنجح مديري الكرة في مصر”.

وعن خلافات الخطيب وغالي قال: "لم أسمع عن أي خلافات بين الخطيب وغالي" فردت أسما: “غالي واخد وضعه فرد شوبير يعني أكثر من الخطيب".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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