شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن شيكابالا لاعب الزمالك نجم لا يختلف أحد على نجوميته.
وقال شوبير خلال استضافته لبرنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس: "شيكابالا محبوب ونجم كبير لكنه لم يعط كل ما لديه في الملاعب".
وتابع: "محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل ومصطفي شوبير فما زلت منتظر منه الكثير لأنه ما زال في مقتبل حياته".
وحول شائعة أن حسام غالي السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ قال: “والله ما أعرف إيه سبب رحيل سيد عبد الحفيظ وما حبتش أعرف لأني بحبهم سيد وغالي وسيد من أنجح مديري الكرة في مصر”.
وعن خلافات الخطيب وغالي قال: "لم أسمع عن أي خلافات بين الخطيب وغالي" فردت أسما: “غالي واخد وضعه فرد شوبير يعني أكثر من الخطيب".
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