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مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:41 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 30 نوفمبر عدد كبير من المباريات بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها.


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

برينتفورد ضد ليستر سيتي - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 2.


كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2.


نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1.


وولفرهامبتون ضد بورنموث-  الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3.


وست هام يونايتد ضد أرسنال- الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


موعد مباريات الدوري الإسباني 


برشلونة ضد لاس بالماس - الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس - الساعة  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


إسبانيول ضد سيلتا فيجو - الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1


بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي 

كومو ضد مونزا - الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


ميلان ضد إمبولي - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


بولونيا ضد فينيزيا - الساعة  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


موعد مباريات الدوري الألماني 

فيردر بريمن ضد شتوتجارت - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.


أوجسبورج ضد بوخوم - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.


يونيون برلين ضد باير ليفركوزن - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


لايبزيج ضد فولفسبورج - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.


فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ - الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5


موعد مباريات الدوري الفرنسي 

رين ضد سانت إيتيان - الساعة  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4


ستاد بريست ضد ستراسبورج - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


باريس سان جيرمان ضد نانت - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


موعد مباريات دوري روشن السعودي 

الرائد ضد التعاون - الساعة  3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة  4.25 مساء بتوقيت مصر، 5.25 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 1


الشباب ضد الهلال - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


موعد مباريات الدوري المصري 

سيراميكا ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
زد ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
الاتحاد ضد طلائع الجيش - الساعة  8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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