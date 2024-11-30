صغير السن ويشبه طريقة لعبه، الزمالك يعثر على خليفة أشرف بن شرقي في ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:33 صباحاً - كشف نجيب الورفلي رئيس نادي التحدي الليبي، أن بعض المقربين من الزمالك تواصلوا معه من أجل التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الليبي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وقال الورفلي، في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك تواصل معنا لضم فهد المسماري لاعب التحدي الليبي، لكن عن طريق بعض قدامى الفريق، وليس أعضاء مجلس الإدارة”.



وأضاف: “نرحب برحيل فهد المسماري، حيث إن تعاقده ينتهي معنا بنهاية الموسم، وهو لاعب شاب وواعد لم يتجاوز الـ 20 عامًا، وهو يشبه في طريقة لعبه الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق”.



وأتم رئيس النادي الليبي: “خالد جلال مدرب التحدي مدير فني كبير، ولا يتمنى رحيل فهد المسماري عن صفوف الفريق، حيث إنه يحتاج لخدماته”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.