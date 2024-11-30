"بند غريب" يربط مستقبل هالاند بجوارديولا في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - جوارديولا وهالاند، كشفت تقارير قريبة من مانشستر سيتي أن عقد النجم النرويجي إرلينج هالاند يتضمن "بندًا" غريبًا يسمح للاعب بمغادرة النادي مقابل أموال أقل إذا رحل بيب جوارديولا عن تدريب الفريق، بينما سيكون المقابل المالي لصفقة خروج اللاعب أكبر إذا بقي المدرب الإسباني.

مستقبل هالاند حال رحيل جوارديولا

ورغم أنه لم يتم التحقق من تلك المعلومات، فإن تقارير إنجليزية أكدت أنه في حال رحل جوارديولا، فإن نسبة رحيل إرلينج هالاند ستكون أعلى بسبب تدني مبلغ خروجه، ولكن إذا بقي جوارديولا فستكون قيمة الصفقة أعلى، وبالتالي سيواصل النرويجي مع مدربه في فريق السيتي.

وقالت المصادر ذاتها إن مستقبل هالاند في مانشستر سيتي يبدو مرتبطا بشكل كبير بمستقبل جوارديولا، إذ سيرحل النجم النرويجي مبدئيًّا في حال رحيل المدرب الإسباني.

ولم تطرح إدارة مانشستر سيتي حتى الآن مسألة رحيل نجمها الأول وهداف الدوري الإنجليزي، الذي يستمر عقده مع النادي حتى يونيو 2027، لكن مصادر عدة أكدت أن باريس سان جيرمان يبدو مهتما بالفعل بالحصول على خدمات اللاعب النرويجي خلال الصيف المقبل.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفًا في مثلها من المباريات، لكن أرقامه التهديفية تراجعت بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة وتراجع معها أداء ونتائج فريق المدرب بيب جوارديولا الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 23 نقطة بعيدًا عن المتصدر ليفربول بثماني نقاط.

وتعرض مانشستر سيتي إلى أعنف أزمة نتائج منذ بداية عهد المدرب جوارديولا وذلك بتلقيه 5 هزائم في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات خلال الأسابيع الماضية.

وانضم هالاند (24 عامًا) إلى مانشستر سيتي في يوليو 2022، قادما من بروسيا دورتموند بصفقة ناهزت 60 مليون يورو، وسجل في موسمه الأول 36 هدفًا في 35 مباراة بينما أحرز في الموسم الماضي 27 هدفًا في 31 مباراة.

وخلال الموسم الجاري أحرز هالاند 5 أهداف في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل 12 هدفًا في مثلها من المباريات في الدوري الإنجليزي.

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