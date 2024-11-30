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موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:24 صباحاً -  يلتقي فريق برشلونة اليوم السبت نظيره لاس بالماس على أرضية ملعب “مونتجويك”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الليجا.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما فشل في الانتصار في آخر مباراتين، حيث خسر أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد، ثم تعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لمثليهما.

 

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس

 تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس 

تذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، في حين أن لاس بالماس يمتلك 12 نقطة في المركز السابع عشر.

 

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف لاعبه لامين يامال من المشاركة في مباراة لاس بالماس في الدوري الاسباني بعد تعافيه من إصابته.

 

وقال فليك  مُدرب برشلونة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: لامين يامال جاهز للعب، على الرغم من أننا لم نقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سيكون على مقاعد البدلاء.

 

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو 2-2 في آخر مبارياته بالدوري الاسباني  ، وسجل لبرشلونة في مباراة سيلتا فيجو الماضية كل من، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.

 

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 34 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ11.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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