الرياضة - 09:29 - الأصفر وصل كام؟.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، إذ سجل عيار 21 نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في محافظات مصر المختلفة نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق إلى 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب فسجل اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 2650.3 دولار للبيع، و2650.03 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3860.5 جنيهًا 3844.75 جنيه عيار 21 3685 جنيهًا 3670 جنيهًا عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيهًا عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29360 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2650.3 دولار 2650.03 دولار