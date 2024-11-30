الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:50 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات اليوم السبت 30-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4202 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3852 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3677 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3152 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2451 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 29416 جنيه.