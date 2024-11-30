الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

قائمة بالسيارات المعروضة في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة - أخبار كلمتك

قائمة بالسيارات المعروضة في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة - أخبار كلمتك

ماذا يعني أذون وسندات الخزانة وكيفية الاستثمار فيهما - أخبار كلمتك

ماذا يعني أذون وسندات الخزانة وكيفية الاستثمار فيهما - أخبار كلمتك

سنقبل وقف النار، زيلينسكي يقدم "مقترحا مشروطا" لإنهاء الحرب - أخبار كلمتك

سنقبل وقف النار، زيلينسكي يقدم "مقترحا مشروطا" لإنهاء الحرب - أخبار كلمتك

صغير السن ويشبه طريقة لعبه، الزمالك يعثر على خليفة أشرف بن شرقي في ليبيا - أخبار كلمتك

صغير السن ويشبه طريقة لعبه، الزمالك يعثر على خليفة أشرف بن شرقي في ليبيا - أخبار كلمتك

الدرهم الإماراتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الدرهم الإماراتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:30 - أبرزها أرسنال ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:30 - أبرزها أرسنال ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ - أخبار كلمتك

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ - أخبار كلمتك

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 05:50 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات اليوم السبت 30-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4202 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3852 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3677 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3152 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2451 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 29416 جنيه.

اقرأ أيضاً
عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

سعر الذهب في السعودية اليوم.. السبت 30-11-2024

بكم عيار 21 الآن؟.. سعر الذهب اليوم في جميع محلات الصاغة.. وعيار 18 يسجل رقما جديدا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:17 - إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق