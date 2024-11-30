الجيش الإسرائيلي يجدد حظر عودة السكان إلى أكثر من 60 بلدة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - جدد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".



وأضاف: "‏جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتابع: “يرجى عدم العودة إلى القرى التالية:" الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة”.

وأمس الجمعة ارتكب، 17 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق فجر الأربعاء الماضي إلى 35.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بقضائي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي والمسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوجلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي، وإطلاق قنابل مضيئة.

وفي قضاء مرجعيون، قصفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا أحد المنازل في بلدة برج الملوك، أثناء عودة صاحبه إليه لتفقده، لكنه نجا بأعجوبة.

وفي بلدة كفركلا، قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي بعملية تجريف لأراض زراعية واقتلاع لأشجار الزيتون بمنطقة العبارة.

كما توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي لبلدة الخيام، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية

وفي الخيام أيضا، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين خلال تشييعهم أحد الأشخاص، فيما أطلقت مسيرة تابعة له صاروخا على سهل البلدة، كما تعرضت بلدات حولا والعديسة والطيبة ومركبا وطلوسة لقصف مدفعي.

وتقدمت قوات إسرائيلية في بلدة مركبا وهي تجرف بيوتا وأراضي متجهة إلى بلدة بني حيان.

فيما تواصل مسيّرات تابعة لها التحليق فوق قضاء مرجعيون منذ الصباح، وأطلقت قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون وصولا إلى تلة حمامص.

وفي قضاء بنت جبيل، عمد جنود الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة من موقع تمركزهم في محيط بلدة مارون الراس في اتجاه محيط مستشفى بنت جبيل الحكومي بمدينة بنت جبيل، وعلى عدد من أحياء المدينة.

وفي صور، واصل الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي التحليق فوق قرى القضاء.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير أكد التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701، الصادر في 11 أغسطس 2006، والذي دعا إلى وقف شامل للعمليات القتالية، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين إسرائيل ولبنان) ونهر الليطاني في جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

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