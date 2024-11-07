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CNN: ترامب يخطط لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي - أخبار كلمتك

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CNN: ترامب يخطط لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي - أخبار كلمتك

CNN: ترامب يخطط لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أفادت شبكة «CNN» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع، لافتة إلي أن اعتقال وترحيل المهاجرين وفقا لسياسة ترامب لن تكون عشوائية وإنما بعد تحقيقات. 

وأضافت CNN  أن ترامب وفريقه يركزون على سياسات هجرة مغايرة تماما لسياسات بايدن، وترامب وفريقه يضعون الأولوية لترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.

 

بايدن يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إننا خسرنا هذه  المعركة والانتكاسات لا يمكن تجنبها ولا يمكن أن نستسلم ويجب أن نبقى منخرطين ونسير للأمام.

وتابع بايدن: "غيرنا الولايات المتحدة للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير بسرعة.. سنترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم والنتائج والتغييرات ستؤتي ثمارها".

واستطرد: تحدثت إلى كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها.

وأشار  بايدن، إلي أنه تحدث مع الرئيس الجديد دونالد ترامب ووجهه له التهنئة، وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف بايدن: "النظام الانتخابي الأمريكي عادل ونثق فيه، وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 يناير المقبل، ولا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنين أمريكيين وسنعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة".

 

انتقال السلطة في الولايات المتحدة

وتابع بايدن: نقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات.

وكانت حملة الرئيس المنتخب ترامب قالت، يوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

ووفق ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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