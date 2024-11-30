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المدعى العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

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المدعى العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

المدعى العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:08 صباحاً - أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن المدعى العام للمحكمة الجنائية طلب رفض الاستئناف الإسرائيلي على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت.

 وقبل وقت سابق قررت إسرائيل تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

جاء ذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، الأربعاء الماضي، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات على قرار المحكمة الصادر في 21 نوفمبر الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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