18 شهيدا في قصف إسرائيلي على حيي الشيخ رضوان وأبو إسكندر في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:03 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف شقة سكنية لعائلة السردي بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

كما استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في حي أبو إسكندر شمالي مدينة غزة.

وتم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني، بمدينة غزة.

وجاءت هذه الغارة بالتزامن مع عمليات قصف من قبل مدفعية الاحتلال المتمركزة في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا منطقة نتساريم، حيث تقوم آليات الاحتلال بإطلاق عدد كبير من قذائفها على مدار الساعة تجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتركزت عمليات القصف بشارع أحمد ياسين ومنطقة الصفطاوي، مشيرا إلى أن هذه المنطقة يُسمع فيها دوي إطلاق نار كثيف ناجمة عن عمليات اشتباك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة.

كان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، قد قال، أمس الجمعة، إن أكثر من 75 شخصا استشهدوا في مجزرتين بمنطقة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأكد المتحدث أن فرق الدفاع المدني لم يعد لديها معلومات عن التطورات في شمال غزة بسبب الحصار المستمر، ومنع التنقل لفرق الإنقاذ.

وأوضح بصل أن عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة «كما أن هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم».

وأشار إلى أن «هناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما»، مضيفا أن نحو 2700 شهيد و10 آلاف مصاب جراء العدوان المتواصل والحصار المُحكم لشمال قطاع غزة».



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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