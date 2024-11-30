تصل إلى 1250 جنيها، زيادة أسعار تطعيمات المسافرين للخارج والتطبيق خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:51 صباحاً - أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خطابا لمديريات الصحة بالمحافظات بشأن تطبيق زيادة أسعار تطعيمات المسافرين للخارج، منها لقاحات الإنفلونزا الموسمية، والالتهاب السحائي، والكوليرا والحمى الصفراء.

زيادة أسعار تطعيمات المسافرين للخارج

وتضمن الخطاب الذي حصلت كلمتك على نسخة منه أنه نظرًا لزيادة الأسعار الموردة بها الطعوم الخاصة بتحصين المسافرين، وبناءً على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على زيادة رسوم أجور الخدمات الوقائية الخاصة بتلك التطعيمات.

قائمة أسعار التطعيمات بعد الزيادة

تضمنت زيادة رسوم الخدمات الوقائية للمسافرين للخارج:

لقاح الالتهاب السحائي ۸۰۰ جنيه

لقاح الكوليرا ٣٦٠ جنيها

لقاح الحمى الصفراء ١٢٥٠ جنيها

لقاح الانفلونزا الموسمية ٢٦٠ جنيها

وأكدت وزارة الصحة انه سوف تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من ۲۰۲٤/۱۲/۱، وذلك فيما يخص تطعيمات المسافرين المذكورة فقط، علمًا بأن جميع التطعيمات الروتينية الإجبارية يتم تقديمها بالمجان لجميع المواطنين.

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم، مشيرة إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

أشارت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأوضحت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدة أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

أكدت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وشددت على أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

وكشفت الدراسات العلمية أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

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