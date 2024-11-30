بدء عملية صرف المعاشات في عدن - أخبار كلمتك

دشنت عملية صرف مـعــاشــات مـتـقــاعــدي الـهـيـئـة الـعـامـة للـتـأمـيـنـات والـمـعـاشـات م/ عــــدن لــ شـهـر ديـسـمـبـر 2024م

ودشنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة صرف معاشات شهر ديسمبر 2024م عبر بنك البسيري والوكلاء المعتمدين اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ 30نوفمبر 2024م

وتم الصرف بسند الإستلام لمن سلم كرت المعاش وكذا كرت المعاش لمن لم يتمكن من تسليمه.

ودعت الهيئة مندوبين الصرف عدم الصرف الا بعد التأكد من المتقاعد شخصياً او الوكيل الشرعي