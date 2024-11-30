بدء عملية صرف المعاشات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:09 صباحاً - كلمتك/ خاص
دشنت عملية صرف مـعــاشــات مـتـقــاعــدي الـهـيـئـة الـعـامـة للـتـأمـيـنـات والـمـعـاشـات م/ عــــدن لــ شـهـر ديـسـمـبـر 2024م
ودشنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة صرف معاشات شهر ديسمبر 2024م عبر بنك البسيري والوكلاء المعتمدين اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ 30نوفمبر 2024م
وتم الصرف بسند الإستلام لمن سلم كرت المعاش وكذا كرت المعاش لمن لم يتمكن من تسليمه.
ودعت الهيئة مندوبين الصرف عدم الصرف الا بعد التأكد من المتقاعد شخصياً او الوكيل الشرعي
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