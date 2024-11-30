الدوري الفرنسي، لانس يفوز على ستاد ريمس بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - فاز فريق لانس على إستاد ريمس بهدفين دون رد على ملعب أوجست ديلاون ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة لانس وستاد ريمس

أحرز هدفي فريق لانس ادريان توماسون ومبالا نزولا في الدقيقة 23 و60.

ترتيب لانس وستاد ريمس

ويحتل ستاد ريمس المركز التاسع في ترتيب جدول الليج برصيد 18 نقطة ويحتل فريق لانس المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.