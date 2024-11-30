رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:13 صباحاً - يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات في إطار متابعته المستمرة لسير العمل في القطاع الصحي.

وتهدف الجولة إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، كما يشمل اللقاء مع المسؤولين المعنيين لمناقشة التحديات التي قد تواجهها هذه المستشفيات وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية.

تأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الصحية، وتحقيق تحسينات مستمرة في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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