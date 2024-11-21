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السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل - أخبار كلمتك

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السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل - أخبار كلمتك

السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن “خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل”.

اجتمع الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.


وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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