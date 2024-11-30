هدوء يشوبه الحذر، الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وماذا يحدث منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - طقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 30 - 11 - 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن اليوم يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما أعلنت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد انحسارًا للأمطار حيث تشهد مناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط امطار خفيفة على فترات متقطعة.

بينما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج (1: 1.5 متر) والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ( 1.5: 2.5 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط ملحوظ للرياح يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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