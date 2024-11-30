بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 12:17 صباحاً - مواقيت الصلاة.. وموعد صلاة العشاء غدا.. تتصدر مواقيت الصلاة محرك البحث جوجل بشكل يومي، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وموعد صلاة العشاء في القاهرة والمحافظات، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:1 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:43 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:35 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:55 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:17 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:7 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:49 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:57 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:3 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:45 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:35 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:54 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:17 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:0 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:43 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:33 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:53 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الموافق 28 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:15 مساء.