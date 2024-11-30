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أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ - أخبار كلمتك

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أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ - أخبار كلمتك

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:29 صباحاً - محمد صلاح، يستضيف فريق ليفربول على أرضه في أنفيلد مانشستر سيتي الجريح، وحامل اللقب في آخر أربعة مواسم ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 غدًا الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، على ملعب "أنفيلد" في الميرسيسايد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر.

ويراهن ليفربول على تاريخ كبير من محمد صلاح مع شباك مانشستر سيتي، حيث سبق للنجم المصري خوض 21 مواجهة سابقة أمام الفريق السماوي، حقق الفوز في 7 مباريات منها، وتعادل في 6 مباريات، مقابل الخسارة 8 مرات.


ويملك محمد صلاح 11 هدفًا أحرزها في شباك مانشستر سيتي عبر مختلف المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليحتل مانشستر سيتي المركز الرابع على قائمة أبرز الضحايا المفضلين للنجم المصري في مسيرته الاحترافية.

وبهذه الأرقام يحتل صلاح مكانة خاصة في قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، علمًا أن 7 أهداف من حصيلة "مو" في شباك مانشستر سيتي، جاءت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني ضمن قائمة أبرز الهدافين التاريخيين في مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي على مر التاريخ، برصيد 11 هدفًا في شباك الفريق السماوي.

 ويحتاج النجم المصري لتسجيل 4 أهداف أخرى في شباك مانشستر سيتي، من أجل اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ومانشستر سيتي، ومعادلة رقم آيان راش الذي يملك في رصيده (15) هدفًا كأكثر مسجل على مر التاريخ في هذه القمة الإنجليزية.


وإلى جانب صلاح، يوجد اسم السير الاسكتلندي كيني دالجليش الذي سجل 11 هدفًا في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، في الوقت الذي يحتل فيه روجر هنت وساديو ماني المركزين الرابع والخامس وكلاهما يملك في رصيده (7) أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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