سنقبل وقف النار، زيلينسكي يقدم "مقترحا مشروطا" لإنهاء الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:33 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت يوم الجمعة إن دعوة أوكرانيا لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي مع السماح لروسيا بالاحتفاظ في الوقت الراهن بالأراضي التي استولت عليها يمكن أن يكون حلًّا لإنهاء "المرحلة الساخنة" من الحرب المستمرة منذ 33 شهرًا.

وأضاف زيلينسكي في المقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لم يعرض علينا أحد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب جزء أو آخر من أوكرانيا. الحقيقة هي أن هذا حل لوقف المرحلة الساخنة من الحرب لأننا نستطيع ببساطة منح عضوية حلف شمال الأطلسي للجزء الأوكراني الذي يقع تحت سيطرة الحكومة"، حسبما نقلت "رويترز".

وشدد على أنه "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، يجب أن نضع تحت مظلة حلف شمال الأطلسي أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها".

وأشار إلى أن "هذا ما نحتاج إلى فعله سريعا، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا استعادة الجزء الآخر من أراضيها دبلوماسيا".

واختتم حديثه قائلًا: "إذا تحدثنا عن وقف لإطلاق النار، فإننا نحتاج إلى ضمانات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعود".

وحول مستقبل الحرب في ظل ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أوضح زيلينسكي أنه يريد العمل مع ترامب بشكل مباشر، لأن هناك أصواتا مختلفة من الناس حوله قد تؤثر على المسار، وفق قوله.

وأردف "علينا أن نحاول إيجاد نموذج جديد مع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا، وأريد أن أشاركه أفكاري وأن أسمع منه".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، ذكرت روسيا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يسير باتجاه "تجميد" الصراع الأوكراني، من أجل استعادة القدرة القتالية لقوات كييف، وإعداد الأخيرة للانتقام.

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إن "الناتو" يميل بشكل متزايد إلى الحاجة إلى "تجميد" الصراع الأوكراني، وذلك وفقًا لـ"معلومات استخباراتية، وللافتقار الواضح إلى احتمالات إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".

وجاءت هذه التعليقات وسط تصاعد التوترات في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وهددت روسيا هذا الأسبوع بضرب مبان حكومية في كييف وشنت هجومًا جويًّا ضخمًا على قطاع الطاقة في أوكرانيا، في ما وصفته بأنه رد على إطلاق أوكرانيا صواريخ مصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا على الأراضي الروسية.

وتصاعد الحديث عن وقف محتمل لإطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر.

وانتقد الجمهوري المساعدات الأمريكية لكييف وقال إنه قادر على وقف الصراع في غضون ساعات، دون أن يحدد السبيل لتحقيق ذلك.

وتسيطر روسيا على نحو 18 في المئة من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

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