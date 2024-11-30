تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

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تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

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تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - الضرائب العقارية، استعرض أحمد كُجوك وزير المالية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة شاملة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية.

 

تطوير مصلحة الضرائب العقارية

ونرصد خلال السطور الآتية تفاصيل خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية التي تهدف إلى  تحسين كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية.

 

تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل

وأوضح وزير المالية أن خطة التطوير تعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحسين كفاءة العمل في مصلحة الضرائب العقارية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وزير المالية: تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية

وأشار الوزير إلى أن التطوير يستهدف أيضًا تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين، والحد من أي معوقات قد تواجههم أثناء تقديم خدمات المصلحة، بما يضمن تطبيق العدالة الضريبية في جميع مراحل العمل.

 

وزير المالية: خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي فقط

وأضاف وزير المالية أن خطة التطوير لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي للمصلحة فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز منظومة التحصيل الضريبي وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة تُستخدم في دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية.

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الاستثمار في تدريب العاملين لضمان تقديم خدمات متطورة

كما تطرقت الرؤية إلى أهمية الاستثمار في تدريب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم لضمان تقديم خدمات متطورة تتماشى مع التطور التكنولوجي، بما يضمن رضا المواطنين عن خدمات المصلحة.

 

الحكومة تدعم خطط التطوير لضمان تحسين الأداء وتعزيز موارد الدولة 

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم خطط التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في هذا القطاع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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