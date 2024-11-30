يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تخفيضات حقيقية وأنقذت السوق، شعبة الأجهزة الكهربائية تقيم نتائج عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تخفيضات حقيقية وأنقذت السوق، شعبة الأجهزة الكهربائية تقيم نتائج عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

تخفيضات حقيقية وأنقذت السوق، شعبة الأجهزة الكهربائية تقيم نتائج عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:35 صباحاً - انتهت فعاليات يوم الجمعة البيضاء 2024، الذي قدمت خلاله المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية عروض وتخفيضات على منتجاتها، ومنها الأجهزة الكهربائية.

 

عروض الجمعة البيضاء 2024 حقيقة على عكس العام الماضي

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة، إن عروض الجمعة البيضاء 2024 كانت حقيقة، على عكس العام الماضي، الذي إذ كانت هناك حالة من الجدل حول ارتفاع أسعار الأجهزة خلال 2023.

<span style=
جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، كلمتك

عام 2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار

وأوضح «زكريا» أن عام 2023 كان من الأعوام الصعبة على التجار؛ غلب عليها حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية وتحركاتها السعرية، ولذلك لم تكن هناك عروضًا على الأجهزة.

<span style=
أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

 الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية تعتمد على العرض والطلب، وكل شركة تحدد السعر التي تبيع به منتجاتها، وتعطي عمولة للتاجر على البيع.

<span style=
أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

سوق الأجهزة الكهربائية في حالة احتضار والعروض هي المنقذ لتحريكه

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية مر بحالة ركود من شهر مايو إلى نوفمبر 2024 بنسبة تخطت 65%، التي من الممكن يطلق عليها أن المنقذ لتحريك السوق هي العروض. 

<span style=
أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وعن حالة سوق الأجهزة الكهربائية، أوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاضات تتراوح ما بين 30 و40%.

العروض حقيقة 100٪ بفضل استقرار السوق وثبات سعر الدولار

وتابع أن عروض الجمعة البيضاء 2024 الخاصة بالأجهزة الكهربائية حقيقة 100٪ بفضل استقرار السوق وثبات سعر الدولار وتوافره، فالأسعار ثابتة. 

<span style=
أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

شركات أجهزة كهربائية قامت بعمل كاش باك من 10 لـ 15%  

وقال إن هناك شركات أجهزة كهربائية قامت بعمل كاش باك من 10 لـ 15%  وهو  خصم كبير في الأجهزة الكهربائية الكبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق