يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البتلو ترتفع 37 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البتلو ترتفع 37 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

البتلو ترتفع 37 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 21 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 450  جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 386.2 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ 27 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 443.5  جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 37 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 421.2  جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 376.4 جنيه، بارتفاع 29 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 415 جنيهًا في الأسواق، بارتفاع 20.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 360 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 13 جنيهًا عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 408 جنيهات في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق