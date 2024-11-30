تصل لـ2 درجة.. تحذير عاجل لهؤلاء بشأن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، متوقعة استمرار السحب المتوسطة التي تسبب سقوط الأمطار.

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. يسود طقس بارد على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظهور شبورة مائية، صباح السبت 30 نوفمبر 2024، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية اليوم السبت 30 نوفمبر

وأضافت الأرصاد بنشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 21 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 وادي النطرون 21 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 21 13 دمياط 21 14 بورسعيد 23 15 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 12 العريش 21 12 رفح 20 11 رأس سدر 21 11 نخل 19 04 كاترين 14 02 الطور 23 12 طابا 21 14 شرم الشيخ 24 16 الإسكندرية 22 13 العلمين 22 13 مطروح 21 13 السلوم 19 12 سيوة 21 11 رأس غارب 22 15 الغردقة 24 15 سفاجا 23 14 مرسى علم 24 17 شلاتين 26 17 حلايب 24 19 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 22 10 بني سويف 22 10 المنيا 22 09 أسيوط 22 08 سوهاج 23 09 قنا 24 09 الأقصر 24 09 أسوان 24 10 الوادي الجديد 23 11 أبو سمبل 23 11