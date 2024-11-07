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الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس - أخبار كلمتك

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الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس - أخبار كلمتك

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - قرار الفيدرالى الأمريكى،  خفض الاحتياطي الأمريكى الفائدة 25 نقطة أساس  فى اجتماعه اليوم الخميس الى ما بين 4.50 _4.75 %

وأكد الاحتياطى الفيدرالى أن التخضم حقق تقدما نحو 2% لكنه لا يزال مرتفعا الى حد ما.

 ويذلك يكون  قد حسم البنك الفيدرالى الأمريكى اليوم الخميس قراره بشان أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر، وفى اجتماعه قبل الأخير من العام.

وكان الفيدرالى الامريكى أعلن مسبقا عن نيته الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة وفقا لخطة معلنة بعد محاصرة معدلات التضخم.

جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى 
جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى 


وتعد قرارات البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي مؤثرة بصورة ملحوظة على الأسواق الدولية، وتقوم العديد من الدول بتغيير سساستها النقدية وفقا للتوجه الذى يقوم به البنك الأمريكى.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 4 سنوات إلى 3.75% و5%.

أسعار الذهب تتراجع في الصاغة قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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