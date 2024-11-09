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وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الرياضة بشركة غزل المحلة بالغربية - أخبار كلمتك

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وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الرياضة بشركة غزل المحلة بالغربية - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الرياضة بشركة غزل المحلة بالغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 02:09 م 11/9/2024 2:09:20 PM

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون المشترك خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء. وأكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص على تطويرها واستغلال كافة الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة.

وعقد الوزيران لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع 
البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات حول ملفات العمل والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من السادة النواب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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