خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:12 صباحاً - فجر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، مفاجأة مهمة بشأن الدعم الذي تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، في إطار موضوع اللاجئين، وفقا لتقرير نشرته وزارة المالية.

دعم مصر في ملف اللاجئين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أن وزارة المالية أعلنت أنها تنتظر وصول دعم من الاتحاد الأوروبي يقدر بـ1.1 مليار دولار ودعم اَخر من البنك الدولي يقدر بـ700 مليون دولار، بإجمالي مليار و800 مليون دولار، في إطار دعم مصر بشأن استضافتها لأعداد من اللاجئين.

رئيس لجنة الدفاع بالنواب: 10 مليارات دولار تكلفة دعم اللاجئين سنويا النواب يمنح اللاجئين عددًا من الحقوق.. الرعاية الصحية والتعليم والعمل بأجر مناسب.. إعفاءهم من رسوم التقاضي.. عدم تحميلهم أي ضرائب.. وحرية التنقل والعمل الأهلي وإنشاء الشركات

تقرير وزارة المالية

ولفت إلي أنه وفقا لما هو منشور من قبل تقرير وزارة المالية فإن مصر ستحصل على تمويل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل شهر يونيو المقبل أي قبل انتهاء العام المالي الجاري.

حجم التمويل الذي تنتظره مصر بشأن دعم اللاجئين

وأشار إلي أن التمويل الذي تنتظر مصر بشأن دعم الدولة في إطار ملف اللاجئين 6.9 مليار دولار، ستحصل مصر منهم على مليار و800 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.

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