نيسان للسيارات تعلن تراجع مبيعاتها إلى هذا الحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 08:44 م 11/7/2024 8:44:18 PM

أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات، الخميس، عن خسائر في أحدث ربع مالي بعد تراجع مبيعات سياراتها وارتفاع التكاليف والمخزون، مما دفعها إلى شطب تسعة آلاف وظيفة.

وأعلنت نيسان موتور عن خفض القوة العاملة عالميا بواقع تسعة آلاف شخص أو نحو 6 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم أكثر من 133 ألف موظف، وكذلك خطة لخفض طاقة الانتاج العالمية بنسبة 20 بالمئة.

نيسان تخسر نحو 9.3 مليار ين

ورفض المدير التنفيذي ماكوتو أوشيدا الإفصاح عن المناطق التي سوف يطالها خفض الوظائف أو إعطاء تفاصيل.

وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في سبتمبر، حققت نيسان خسارة مقدارها 9.3 مليار ين (60 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 190.7 مليار ين تحققت في نفس الربع قبل عام.

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