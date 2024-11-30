وضع القيادي بالانتقالي علي الكثيري يضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول بمديرية التواهي في العاصمة عدن
وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال ٣٠ نوفمبر
بسياق متصل نظم المجلس الانتقالي احتفالا بمناسبة ٣٠ نوفمبر داخل فندق كورال.
الانتقالي يقوم بهذا الامر في عدن صباح اليوم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:46 صباحاً - كلمتك/خاص:
وضع القيادي بالانتقالي علي الكثيري يضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول بمديرية التواهي في العاصمة عدن
وضع القيادي بالانتقالي علي الكثيري يضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول بمديرية التواهي في العاصمة عدن
0 تعليق