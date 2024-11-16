على رأسهم زيزو، طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة رباعي الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومصطفى الزناري رباعي الفريق الأبيض.

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة رباعي الفريق

وأوضح طبيب الزمالك أن "زيزو" الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، ومحمد حمدي الذي يعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبة يخضعان لبرنامج تأهيلي حاليًا، ويتم متابعة حالتهما، وسيخضعان لاختبار طبي بعد العودة للتدريبات للاطمئنان عليهما.

وفيما يخص أحمد حمدي، أكد الدكتور محمد أسامة أن اللاعب يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته، وانتهى من مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى الزناري يعاني من جرح قطعي في الرأس، وتم عمل خياطة الجرح بعدة غرز طبية في موضع الإصابة قبل السفر إلى ليبيا، ويتم متابعة حالته بشكل مستمر.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، عقب خوض ودية النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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