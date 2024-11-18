تطورات الحالة الصحية للاعب كفر الشيخ ومفاجأة بشأن تجهيزات سيارة الإسعاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - أكد عبد الحميد مصطفى، رئيس نادي كفر الشيخ، أن الحالة الصحية للاعب محمد شوقي مستقرة، وما زال على أجهزة التنفس، مشيرا إلى أن الحالة تحسنت بعض الشيء ولكن الأمر يحتاج لمعجزة إلهية.

عربة الإسعاف غير مجهزة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "قمنا بإبلاغ مراقب المباراة أن عربة الإسعاف غير مجهزة، وحذرنا من ذلك، لكنه أخطرنا بأنها (مجهزة)، واللاعب عندما سقط في الملعب لم يتم إنقاذه داخل الملعب، نريد حقنا من هذا المراقب الذي أدلى بشهادة غير صحيحة".

وأضاف: "قمنا بإثبات حالة واعترضنا قبل المباراة بسبب أن عربة الإسعاف غير مجهزة، والنادي الأوليمبي خسر ثلاث نقاط بسبب (عربة الإسعاف) ولذلك نحن نشدد دائما على ذلك، نريد الحصول على حقنا من مراقب المباراة، ولو كانت مجهزة كان الإنعاش للاعب سيتم داخل الملعب، لا في الخارج، نريد الحصول على حقنا من هذا الشخص".

وأكمل: "رقم عربة الإسعاف موجود في وزارة الصحة ومعروف إمكانياتها وهل مجهزة أم لا، لكن مراقب المباراة ادعى بأن العربة كانت مجهزة وهذا غير صحيح، واتحاد الكرة تواصل معي عن طريق بعض أعضاء لجنة المسابقات وأبلغوني بأنهم يعرفون أن المراقب لم يقُل الحقيقة.. حقنا واضح لو كانت مجهزة كان سيتم إنعاش محمد شوقي داخل الملعب".

وزاد: "حالة اللاعب محمد شوقي بيد المولى عز وجل، وتلقينا اتصالات من وزارة الشباب والرياضة وخاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ومسئولي المحافظة، وقمت بطلب إعادة الكشف الطبي مجددا على لاعبي فريقي، رغم أننا قمت بالكشف الطبي عليهم قبل انطلاق الموسم".

وأشار إلى أنه لابد من إجبار الأندية على وجود عربات الإسعاف المجهزة من جانب وزارة الشباب والرياضة وكذلك اتحاد الكرة، وأن يتم خصم التكاليف من مستحقات الأندية.

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