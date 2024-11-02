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مشاهير العرب - «dmc» تكشف عن كواليس جديدة من «رقم سري» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «dmc» تكشف عن كواليس جديدة من «رقم سري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «dmc» تكشف عن كواليس جديدة من «رقم سري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - شوقت قناة «dmc» الجمهور لمسلسل «رقم سري» بطولة الفنانة ياسمين رئيس، استعداد لقرب عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت قناة «dmc» عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل رقم سري، وظهر خلال الصور عددا من أبطال العمل أبرزهم صدقي صخر وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي وناردين فرج.

مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سري

يأتي مسلسل رقم سري، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع ودارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء أصبح ممكنا.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل «رقم سري»

وتدور أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «الفستان الأبيض»، وجسدت ياسمين خلاله شخصية «وردة» وهي بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي في ارتداء الفستان الأبيض ليلة العمر.

ودارت أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

شارك ياسمين رئيس بطولة فيلم الفستان الأبيض عدد من نجوم الفن أبرزهم أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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