نضال الشافعي: أجسد شخصية رجل مافيا في مسلسل "نقطة سوداء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل نقطة سوداء، مؤكدا أنه يجسد دور رجل مافيا.

شخصية نضال الشافعي في مسلسل نقطة سوداء

وقال نضال الشافعي في تصريح خاص لكلمتك: “أنا سعيد بالمشاركة في نقطة سودة عمل مميز على جميع المستويات الانتاج التأليف والإخراج والتمثيل كل قسم قدم كل ما عليه لحبنا في هذا العمل ومدى مصداقيته واحترافيته في كل شئ شركة الصباح والمؤلف أمين جمال كاتب قصا ملفتة بها كم من الخيوط والشخصيات فكرني عندما قرأت بتشابك الشخصيات والحواديت لـ أسامة أنور عكاشة”.

وأكد نضال الشافعي أن مخرج العمل المخرج محمد أسامة كان مخلصا في عمله وتعلم منه الكثير، مشيرا: “رغم اننا على صداقه من زمن إلا أن هذا العمل أول عمل لنا سويا وتعلمت منه رغم صغر سنه الا انه كبير بموهبته”.

كواليس مسلسل نقطة سودة

وأكد نضال الشافعي، أن كواليس مسلسل نقطة سودة كانت مليئة بأجواء تسودها البهجة والسعادة، مشيرا إلي أنه استمتع بالتجربة مع جميع فريق عمل المسلسل موجها الشكر لهما، مضيفا أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور أضاف للعمل كثيرا.

وتحدث نضال الشافعي عن دوره قائلا: “صلاح” الدور الذي أقوم به استمتعت به كثيرا فهو جديد علي، وبه تطور في المشاعر وأشكال مختلفة من التعبير وهو رجل مافيا كبير.

وأكد نضال، أن مدير التصوير تامر جوزيف، قدم صورة مختلفة في مسلسل نقطة سودة، مؤكدا أنه بذل مجهود كبيرا.

واختتم “نضال حديثه: "أسأل الله التوفيق لهذا العمل بما حاولنا أن نكون صادقين ومخلصين في تقديم العمل وانتمى أن يوزقنا الله بأعجاب جمهورنا ومحبينا".

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل “نقطة سودة”، ابتداءً من يوم الإثنين ١١ نوفمبر على منصة “شاهد”.

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