تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:22 صباحاً - ليفربول وريال مدريد، يحتضن ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ويدخل آرني سلوت مدرب ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بطريقة لعب متوقعة، بـ 4-3-3، بمشاركة لـ محمد صلاح في مركز الجناح بجانب كل من داروين نونيز ولويس دياز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.



وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في أول 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا، على ميلان وبولونيا ولايبزيج وباير ليفركوزن.



موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وفيما يلي ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

إنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة)

برشلونة الإسباني (12 نقطة)

ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)

باير ليفركوزن الألماني (10 نقاط)

موناكو الفرنسي (10 نقاط)

آرسنال الإنجليزي (10 نقاط)

سبورتنج لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

ستاد بريست الفرنسي (10 نقاط)

بروسيا دورتموند الألماني (9 نقاط)

بايرن ميونخ الألماني (9 نقاط)

أستون فيلا الإنجليزي (9 نقاط)

أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط)

ميلان الإيطالي (9 نقاط)

مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)

يوفنتوس الإيطالي (7 نقاط)

ليل الفرنسي (7 نقاط)

سيلتيك الإسكتلندي (7 نقاط)

دينامو زغرب الكرواتي (7 نقاط)

فينورد الهولندي (7 نقاط)

ريال مدريد الإسباني (6 نقاط)

بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

كلوب بروج البلجيكي (6 نقاط)

إيندهوفن الهولندي (5 نقاط)

شتوتجارت الألماني (4 نقاط)

باريس سان جيرمان الفرنسي (4 نقاط)

شاختار الأوكراني (4 نقاط)

سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)

جيرونا الإسباني (3 نقاط)

رد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)

بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

شتورم غراتس النمساوي (بلا نقاط)

لايبزيغ الألماني (بلا نقاط)

النجم الأحمر الصربي (بلا نقاط)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (بلا نقاط)

يونج بويز السويسري (بلا نقاط)

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