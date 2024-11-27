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انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات استعدادًا لتصفيات كأس العالم للسيدات 2026 - أخبار كلمتك

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انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات استعدادًا لتصفيات كأس العالم للسيدات 2026 - أخبار كلمتك

انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات استعدادًا لتصفيات كأس العالم للسيدات 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:22 صباحاً - ينطلق  معسكر منتخب مصر للناشئات اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

والتقى منتخب مصر للناشئات في معسكره الأخير أمام نظيره الأردني في وديتين، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم.

وكان قد أعلن فريق نادي زد لكرة القدم النسائية استدعاء ثلاثي الفريق  ليلى عثمان، مليكا الخولي وكنزي محمد لمعسكر منتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات تحت 17 سنة أميرة يوسف مديرًا فنيًّا ويعاونها كل من: آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطية محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى ودكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس ورنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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