الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء دون الحصول علي راحة بعد الفوز أمس علي فريق ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من:

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

وجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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