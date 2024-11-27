الرياضة - 09:23 - وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل «تاريخي» ويسهم في صناعة السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:23 صباحاً - علق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وقال إنه «تاريخي»، ويسهم في صناعة السلام في المنطقة، وعشرات آلاف المدنيين في لبنان وإسرائيل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه على أمل في أن ينهي وقف إطلاق النار في لبنان العنف والدمار الناجم عن الحرب، وذلك وفقاً لتصريحات له نقلتها قناة «الحرة الأمريكية».

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يذكر أن قناة «أي 24 الإسرائيلية، قالت إن الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل ولبنان دخلت حيز التنفيذ، وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كما هو متفق عليه.

ووافق المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي «الكابينت» على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق عن القرار.

وفي خطاب مباشر، قال نتانياهو: «توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لتخفيف الضغط عن قواتنا وقطع الروابط بين حزب الله وحماس».

وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أنها أعادت حزب الله عقودًا إلى الوراء، وأسهمت في زيادة الضغط على حماس، مما يعزز فرص استعادة الرهائن.