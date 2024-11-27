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اليوم، منتخب مصر مواليد 97 يدخل معسكرا مفتوحا لاختبار عناصر جديدة - أخبار كلمتك

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اليوم، منتخب مصر مواليد 97 يدخل معسكرا مفتوحا لاختبار عناصر جديدة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر مواليد 97 يدخل معسكرا مفتوحا لاختبار عناصر جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - يدخل منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، معسكرا مفتوحا اليوم الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر.

ويأتي معسكر منتخب مصر مواليد 2007، نظرا لرغبة المدير الفني للفريق أسامة نبيه، في إختبار مجموعة من اللاعبين الجدد، الذين شاهدهم خلال منافسات دوري الجمهورية لنفس المرحلة السنية خلال الأسابيع الماضية لتقييم مستواهم الفني عن قرب.

منتخب 2007 يستدعي ثنائي البنك الأهلي

وكان الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، أرسل خطابًا رسميًا، إلى نادي البنك الأهلي، يطلب ضم مروان محمد، الشهير (باندا) حارس فريق الشباب، كما تضمن الخطاب إستدعاء زميله بالفريق اللاعب محمد حسني 

مروان محمد حارس شباب البنك الأهلي، كلمتك

وجاء استدعاء حارس البنك الأهلي مروان محمد، بعد أن تألق خلال الفترة الماضية مع فريقه، لينال إعجاب الجهاز الفني للفراعنة الشباب بقيادة أسامة نبيه. 

وكان قد صعد طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول بالبنك الأهلي الحارس للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره بمستوى طيب لفت إليه أنظار الجميع داخل ناديه 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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