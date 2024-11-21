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هيئة التحكيم الإنجليزية تتخذ إجراءً جديدا ضد حكم واقعة إهانة كلوب وليفربول - أخبار كلمتك

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هيئة التحكيم الإنجليزية تتخذ إجراءً جديدا ضد حكم واقعة إهانة كلوب وليفربول - أخبار كلمتك

هيئة التحكيم الإنجليزية تتخذ إجراءً جديدا ضد حكم واقعة إهانة كلوب وليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - أخطرت هيئة التحكيم الإنجليزية، الحكم ديفيد كوت، بشبكة الدعم المتاحة له، في الوقت الذي يتواصل خلاله التحقيق معه بشأن اتهامه بسوء السلوك.

تصريحات ديفيد كوت المهينة ضد كلوب مدرب ليفربول السابق

وقررت هيئة التحكيم، إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت في 11 نوفمبر الجاري، في انتظار التحقيق معه بعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

استنشاق مسحوق أبيض

وبعد يوم واحد، نشرت صحيفة (ذا صن) مقطع فيديو يبدو أنه يظهر كوت وهو يستنشق مسحوق أبيض اللون.

وأفادت الصحيفة بأن الفيديو تم تصويره خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، حيث كان كوت يعمل كحكم فيديو مساعد.

وكشف الاتحاد الأوروبي، بصفته منظما للمسابقة القارية، أنه قام بتعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في الأمر.

وأصدرت هيئة التحكيم الإنجليزية، اليوم الخميس، تحديثا عبر المتحدث باسمها، والذي ذكر "نحن نتبع عملية داخلية، ونأخذ الادعاءات المتعلقة بسلوك ديفيد كوت على محمل الجد، كجزء من تحقيقنا الكامل والشامل الجاري".

وأضاف بيان الهيئة، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بينما يظل ديفيد موقوفا، فإن رفاهيته تبدو مهمة بالنسبة لنا، وهو على دراية بشبكة الدعم المتاحة له".

كما يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقا في تصريحات كوت حول يورجن كلوب.

ويتمتع اتحاد الكرة الإنجليزي بسلطة التحقيق في التصريحات التي تم الإدلاء بها في سياق خاص، ومن المفهوم أن جزءا من تحقيقه سيركز على ما إذا كانت التصريحات حول جنسية كلوب تشكل انتهاكا صارخا لقواعد سوء السلوك أم لا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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